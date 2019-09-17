Предприятия АПК Кабардино-Балкарии не подали заявок на поддержку экспорта в 2019 году

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР) не получило ни одной заявки на поддержку экспорта в 2019 году от предприятий агропромышленного комплекса региона, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минсельхозе.

Региональный проект "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предусматривает господдержку в виде льготного кредитования под 1-5% годовых для сельхозтоваропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих первичную или последующую переработку сельхозпродукции и ее реализацию, а также заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности.

"Данная мера [льготное кредитование] будет осуществляться Минсельхозом РФ на конкурсной основе. Предприятия АПК КБР заявок на участие в конкурсном отборе в 2019 году пока не подали", - сказали в министерстве.

Отмечается, что основным целевым индикатором регионального проекта "Экспорт продукции АПК" является объем экспорта продукции отрасли: к концу 2024 года данный показатель планируется довести до 41 млн долларов, увеличив в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.