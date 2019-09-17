"Ведомости": "Лаборатория Касперского" может построить дополнительный офис на Ленинградке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" планирует построить еще один офис рядом с уже существующей штаб-квартирой компании в бизнес-центре "Олимпия парк" на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников.

По данным издания, "Лаборатория Касперского" ведет переговоры с одной из структур спортивного общества "Динамо" о выкупе у нее участка. Заключить сделку ранее мешала высокая стоимость участка, которая оценивалась в 1,3 млрд рублей, и необходимость сохранить имеющиеся или построить новые спортивные сооружения для "Динамо", пишет газета.

Как рассказал "Ведомостям" представитель "Лаборатории Касперского", проект строительства допплощадей технопарка "Водный стадион" (название территории, где находится "Олимпия парк") находится в подготовительной стадии.

По данным двух консультантов, работавших с "Лабораторией Касперского", планы по созданию еще одного офиса связаны с ростом компании, пишет газета. По информации представителя компании, приведенной "Ведомостями", в 2018 году число сотрудников превысило 4 тыс. человек, и "Лаборатория Касперского" продолжает нанимать людей, так как у нее появляются новые продукты.

Размер участка позволит возвести комплекс на 30-50 тыс. кв. м, отмечают собеседники издания. Директор направления продажи и приобретения отдела офисных помещений CBRE Александр Пятин оценивает затраты на строительства в 2,7-4,5 млрд руб, а партнер Colliers International Станислава Бибика - в 3-6 млрд руб, говорится в материале "Ведомостей"