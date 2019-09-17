Экспорт продукции АПК из Кабардино-Балкарии в I полугодии 2019 вырос почти на 8%

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) увеличила объем экспорта сельскохозяйственной продукции на 7,8% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили во вторник ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"Основным целевым индикатором регионального проекта "Экспорт продукции АПК" является объем экспорта продукции отрасли. К концу 2024 года планируется довести данный показатель до 41 млн долларов США, увеличив в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. На 2019 год прогнозный показатель составляет 18,5 млн. долларов США (104% к уровню 2018 года). По данным Федеральной таможенной службы, за январь-июнь 2019 года объем экспорта продовольственных товаров и сырья в КБР в стоимостном выражении составил 6,37 млн долларов США (107,8% к соответствующему периоду 2018 года)", - говорится в сообщении.

Республика экспортирует зерно кукурузы, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Регион в небольших объемах также реализует кукурузный крахмал, этиловый спирт, комбикорма и консервированные овощи.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.