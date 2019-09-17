Госдума одобрила в I чтении создание единого информационного ресурса сведений о россиянах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Законопроект инициирован правительством РФ.

Речь идет о систематизации сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", говорится в пояснительной записке к документу.

ФНС России будет оператором федеральной информационной системы, сведения в эту систему в электронной форме будут переданы соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, государственные внебюджетные фонды и т. д.)

В нее будут вводиться базовые сведения (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице. Сведения, содержащиеся в федеральном ресурсе о населении, будут предоставляться только государственным и муниципальным органам. Сведения об одном физлице, включаемые в федеральный ресурс о населении, образуют одну запись федерального ресурса о населении, которая подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа.

ФНС России будет обеспечивать защиту сведений, содержащихся в федеральной информационной системе, в соответствии с требованиями законодательства РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации в области персональных данных. Предусматриваются полномочия правительства РФ по утверждению порядка внесения и гармонизации сведений о физлицах в государственных и муниципальных инфоресурсах, информационных ресурсах органов управления государственными внебюджетными фондами, а также по утверждению порядка предоставления этих сведений.

Создание ресурса позволит "повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления", "обеспечить достоверность и актуальность информации о населении", а также "сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций", считают в кабмине.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого устанавливаются особенности создания и ведения федерального ресурса о населении, формировании и использования содержащихся в нем сведений.