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Росатом и Доминиканская Республика договорились о сотрудничестве в атомной сфере

В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного соглашения

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Доминиканской Республики в рамках 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Он создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности для развития ядерной инфраструктуры Доминиканской Республики, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Для определения конкретных совместных проектов будут созданы совместные рабочие группы.

В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного соглашения.

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