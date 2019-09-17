Белоруссия рассматривает различные маршруты импорта нефти из Казахстана

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Казахстан завершают подготовку межправительственного соглашения о поставках нефти в республику, рассматриваются различные варианты ее доставки на белорусские НПЗ. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день идет процесс подготовки межправительственного соглашения, которое будет регулировать вопросы, связанные с поставкой сырья из Республики Казахстан на белорусские НПЗ. Мы понимаем возможные маршруты доставки - это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой", - отметил замглавы белорусского концерна.

Сизов напомнил, что у Белоруссии уже был опыт поставки из Казахстана по железной дороге различного сырья для загрузки вторичных процессов. "В начале 2000-х годов был опыт и прокачки, поставки нефти трубопроводным транспортом для белорусских НПЗ", - сказал Сизов.

"Мы завершаем формальную часть (подготовку соглашения - прим. ТАСС) и после этого уже будем готовы приступить к реальному процессу", - заявил заместитель председателя "Белнефтехима". Говоря о предполагаемых объемах импорта казахстанской нефти, Сизов сказал, что "это договоренности субъектов хозяйствования, все будет зависеть от экономической целесообразности".

Зампред концерна сказал, что межправсоглашение "урегулирует поставки углеводородного сырья, под которым понимается сырая нефть и какие-то полуфабрикаты, продукты переработки или сырье для загрузки вторичных процессов". "Нам сейчас важно отработать и урегулировать все двусторонние вопросы с Казахстаном и приступить к отработке логистики", - отметил Сизов. При этом он уточнил, что "процесс транспортировки нефти трубопроводным транспортом, естественно, предполагает участие компаний (России - прим. ТАСС), которые задействованы либо в железнодорожной, либо в трубопроводной поставке".

В последние полгода в Белоруссии упорно ведутся разговоры о том, что республика готова начать импортировать нефть и нефтепродукты из Казахстана. Особенно остро данная тема встала после того, как в апреле по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило загрязненное сырье из России. В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с бывшим послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита. Стороны не исключают, что соглашение о поставках казахстанской нефти может быть подписано во время запланированного на октябрь визита в Казахстан президента Белоруссии.