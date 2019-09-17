Индия подтвердила интерес к участию в проекте "Восток Ойл" "Роснефти"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Индийские компании подтвердили свой интерес в участии в арктическом проекте "Восток Ойл", говорится в сообщении "Роснефти" по итогам переговоров главы компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе "Сахалина-1", "Дальневосточного СПГ", "Таас-Юрях" и Ванкорского кластера, где консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении.

"Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте "Восток Ойл", - отмечается в сообщении.

В начале сентября в интервью "Ведомостям" Прадхан сообщал, что индийские компании могут принять участие в арктическом проекте "Роснефти" "Восток Ойл", в рамках которого планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения.

Частью проекта "Восток Ойл" может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

НПЗ Вадинар

Компания "Роснефть" и индийская сторона обсудили вопрос увеличения поставок нефти на индийские НПЗ, в том числе консорциум инвесторов Nayara Еnergy рассматривает возможность увеличения объема переработки на НПЗ Вадинар в два раза.

"Отдельной темой состоявшихся переговоров стали планы консорциума инвесторов, включая "Роснефть", по дальнейшему развитию компании Nayara Еnergy (49,13% принадлежит "Роснефти" - прим. ТАСС). Консорциум рассматривает возможность увеличения объема переработки на НПЗ Вадинар в два раза. На первом этапе участники консорциума берут на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать 850 млн долларов в строительство нефтехимического производства", - сообщает "Роснефть".

"Роснефть" совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP, приобрела Nayara Energy Limited (ранее Essar Oil) в августе 2017 года. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой.

По данным "Роснефти", консорциум также планирует расширить присутствие Nayara Energy в розничном секторе. В настоящее время Nayara Energy управляет сетью розничных продаж топлива в Индии, насчитывающей более 5,3 тыс. АЗС по всей стране.

В ходе визита стороны обсудили актуальные темы сотрудничества и, прежде всего, ситуацию, сложившуюся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco.

Новость обновлена (15:50 мск) - добавлена информация об увеличении объема переработки на НПЗ Вадинар