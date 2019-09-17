Король Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд способен преодолеть последствия атак на НПЗ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эр-Рияд в состоянии справиться с последствиями недавних атак на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco, которые являются угрозой не только для экономики страны, но и всего мирового рынка нефти. Об этом, как сообщило Саудовское агентство печати, заявил во вторник король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"У Саудовской Аравии достаточно сил, чтобы преодолеть последствия недавней агрессии, целью которой была не только экономика королевства, но и подрыв мирового рынка нефти и стабильности всей мировой экономики", - указал саудовский монарх.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил, что королевство "будет защищать свою землю и жизненно важные объекты страны от любых угроз, откуда бы они ни исходили".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.