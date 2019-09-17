Проект линии скоростного трамвая на юге Петербурга реализуют в течение 5 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Новую линию скоростного трамвая на юге Санкт-Петербурга построят в течение пяти лет в рамках государственно-частного проекта. Как сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, правительство города одобрило во вторник концессионное соглашение, которое подпишут в ближайшее время.

"Мы обсуждали заключение концессионного соглашения и одобрили соглашение с концессионером. В ближайшее время начнутся подготовительные работы, проектирование трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка. Примерно два года берется на подготовительные работы - это проектирование, прохождение экспертизы, определение всех наших мероприятий по земельным участкам, а дальше строительство. Строительство будет в два этапа - сначала до Шушар, потом до Славянки, оно продлится примерно три года", - сказал Батанов.

По его данным, стоимость проекта составит около 27 млрд рублей. Пассажиропоток на новой линии, по предварительным расчетам, оценивается в 22 млн пассажиров в год, на линии будет работать 21 состав. По оценке городских властей, новый маршрут позволит разгрузить дорожную сеть Колпинского района благодаря перераспределению части пользователей легкового транспорта на общественный.