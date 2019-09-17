Минск и Москва до 1 ноября подготовят дорожную карту по ядерной энергетике

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до 1 ноября должны подготовить дорожную карту в области ядерной энергетики, которая войдет в пакет дорожных карт, предусмотренный программой интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщил во вторник заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк на встрече с заместителем генерального директора госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским в Вене.

"Всего будет 31 дорожная карта, одна из них - по сотрудничеству в области атомной энергетики. Белорусской и российской стороной созданы соответствующие рабочие группы, которые должны подготовить и представить своим правительствам согласованные дорожные карты. Мы уже начали эту работу с российской стороной по нашей дорожной карте, на прошлой неделе состоялась первая встреча, сегодня уже вторая", - отметил Михадюк, слова которого приводит агентство БелТА. Со своей стороны Спасский сказал, что подготовить дорожную карту предстоит в очень сжатые сроки, "к 1 ноября все должно быть готово".

На встрече российская сторона предложила дополненный проект дорожной карты, который планируется обсудить в конце этой недели в Минске. В проект дорожной карты вошли восемь пунктов, в нем предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий и исполнители. В частности, первый пункт дорожной карты содержит анализ нормативной базы двух стран в области ядерной энергетики по всем видам регулирования, за которые отвечают Минэнерго, МЧС, Минздрав, Госстандарт и другие ведомства. Кроме того, в документе должна быть отражена подготовка межправительственного соглашения Белоруссии и РФ по отработавшему ядерному топливу. "Его разработка предусмотрена межправсоглашением по сооружению Белорусской АЭС. Уже пришло время готовить этот документ. Стратегию по обращению с отработавшим ядерным топливом мы приняли, начнем отрабатывать и это направление", - сказал Михадюк.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.