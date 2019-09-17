Росатом допустит КНР на предприятия, строящие китайский реактор на быстрых нейтронах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о допуске китайских специалистов на российские предприятия, которые работают над сооружением демонстрационного Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CFR-600, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Соглашение между Росатомом и Агентством по атомной энергии КНР об административных договоренностях по процедурам доступа китайских специалистов на территории организаций Российской Федерации, на которых проводятся работы, относящиеся к реализации демонстрационного реактора на быстрых нейтронах на территории КНР, подписано по итогам переговоров глав правительств РФ и Китая.

В 2018 году между "ОКБМ "Африкантов" (входит в Росатом) и предприятиями корпорации CNNC подписаны исполнительные контракты по реализации проекта китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600, подразумевающие поставку оборудования и оказание услуг, предоставление лицензии на право использования программных средств, а также услуги по экспертизе документации.

В настоящее время на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь строится демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт. В начале 2019 года вступил в силу контракт на поставку топлива для CFR-600 между ТВЭЛ и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).