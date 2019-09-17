Около 12 млрд рублей требуется на развитие инфраструктуры в Кавминводах

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценил программу развития транспортной и инженерной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод, которую предлагается создать, в 12 млрд рублей. Об этом он сообщил в среду на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

"Необходимо сегодня для развития Кавказских Минеральных Вод создавать программу по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Это сегодня около 12 млрд рублей. Тут основная сумма связана со строительством канализационного коллектора, который свяжет наши города и выведет канализацию на действующие канализационные очистные сооружения", - сказал Владимиров.

В 2020 году власти Ставрополья намерены предусмотреть финансирование на проектирование объектов инженерной инфраструктуры. "Нужна социальная инфраструктура, хорошие дороги, парки и скверы, школы, садики, спортивные сооружения", - добавил губернатор.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.