РЖД открыты для создания совместных предприятий с Таджикистаном

ДУШАНБЕ, 17 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) открыты для создания любых совместных предприятий с Таджикистаном, заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на третьем Международном пассажирском форуме. Форум начал свою работу во вторник в Душанбе, где собрал руководителей служб пассажирских перевозок железных дорог государств - участников Содружества независимых государств.

"Российские железные дороги" открыты для создания любых совместных предприятий с Таджикистаном", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС Пегов. По его словам, об этом он говорил еще на первых двух форумах. Пегов подчеркнул, что "все зависит от желания обеих сторон это сделать". "Российская сторона готова к любому сотрудничеству", - добавил он.

На форуме были обозначены основные темы для обсуждения - проработка модели определения эластичности спроса, создание единой "продуктовой линейки", создание совместных предприятий и альянсов. В рамках форума будут затронуты вопросы формирования стоимости проезда, совершенствования системы продажи билетов, внедрения на пассажирском транспорте современных информационных технологий. По окончании совместного заседания участники проведут переговоры на двух- и многосторонней основе для урегулирования своих нерешенных вопросов.

В своем выступлении председатель дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ Виктор Попов подвел итоги двух предыдущих форумов (в 2017 и 2018 годах), отметив, что, "начиная с 2007 года до 2017 года, размеры движения международных пассажирских поездов сократились в 2,5 раза". По его словам, в целях преодоления этой негативной тенденции по поручению председателя совета были подготовлены и утверждены мероприятия по улучшению эффективности международного пассажирского сообщения, в результате которых стали ощущаться позитивные сдвиги.

В частности, он представил присутствующим некоторые рекомендации, полученные в результате проведенного маркетингового исследования. Попов привел в пример рекомендацию о создании единой "продуктовой линейки", которая выявила проблему отсутствия единых требований к качеству основной транспортной услуги - перевозки. Эту и другие проблемы, связанные с пассажирским комплексом, было предложено обсудить на данном форуме.

Кроме таджикской делегации, в работе форума принимают участие железнодорожники России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Литвы. Форум продолжит свою работу 18 сентября.