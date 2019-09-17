Сбербанк на четыре месяца снизил первый взнос по ипотеке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сбербанк временно снизил размер первоначального взноса по ипотеке до 10% с 15% для участников зарплатного проекта. Программа будет действовать с сегодняшнего дня по 20 января 2020 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что размер взноса изменен для клиентов, кто оформляет ипотеку на покупку готового и строящегося жилья.

Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос до 30% с 50% для граждан, которые берут ипотеку на вторичное и новое жилье на территории Северо-Западного и Уральского регионов на три месяца - с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

"Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова приводит пресс-служба.

Последний раз Сбербанк снижал ставки по основной линейке ипотечных продуктов с 6 августа - снижение составило до 0,7 процентных пункта. В результате минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составила 9,1% годовых, на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками - 7,6%.