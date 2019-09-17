Объем внешней торговли китайской провинции Хайнань за семь месяцев 2019 года вырос на 40%

ХАЙКОУ /Китай/, 17 сентября. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота крупнейшей в Китае Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли за семь месяцев этого года увеличился на 40% в годовом исчислении. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на данные таможенной службы города Хайкоу - административного центра южной провинции Хайнань.

Провинция Хайнань, согласно таможенной статистике, за указанный период экспортировала товаров на сумму 19,17 млрд юаней (около $2,7 млрд), что на 43% превысило показатель за первые семь месяцев 2018 года. Объем импорта при этом вырос на 38,8% - до 34,93 млрд юаней (около $4,9 млрд).

Товарооборот провинции со странами инициативы "Пояса и пути" за указанный период вырос на 23,3% и достиг 19,59 млрд юаней (около $2,7 млрд), а объем торговли со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился на 62,1% - до 15,15 млрд юаней (около $2,1 млрд).

В таможенной службе города Хайкоу пояснили, что столь высокие показатели связаны не только с освоением традиционных рынков, но и во многом стали результатом активизации работы со странами, входящими в инициативу "Один пояс, один путь". Стремительными темпами в первой половине года увеличивался также приток иностранных туристов и инвестиций в эту островную китайскую провинцию.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций. В целях реализации этого масштабного проекта власти провинции, в частности, стараются привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.