Российские промышленные производители в августе снизили цены на свои товары на 0,6%

МОСКВА. 17 сентября. /ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в России в августе 2019 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с июлем на 0,6%, говорится в сообщении Росстата. Для сравнения, в августе 2018 года цены промпроизводителей поднялись на 0,2%.

При этом в январе - августе текущего года цены производителей промышленных товаров в годовом выражении выросли на 6,7%.

В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года снижение цен в добыче янтаря составило 45,5%, газа горючего природного сжиженного и регазифицированного - 25,3%, алмазов природных необработанных - 17,1%, концентратов вольфрамовых - 10%, угля коксующегося - 9,6%. При этом цены на алмазы технические, необработанные увеличились более чем в 2 раза, на концентрат железорудный - на 13,2%.

В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды нефтепродуктов: пропан и бутан сжиженные подешевели на 11,5%, бензин автомобильный - на 8,7%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки, - на 8,3%, кокс и полукокс из каменного угля - на 6,9%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки, - на 5,6%.

В производстве текстильных изделий на 8,4% подешевел мех искусственный вязаный, на 8% - белье постельное, на 5,6% - ткани из синтетических штапельных волокон.

Вместе с тем, на 9,9% подорожало оборудование для производства хлебобулочных изделий, на 9,7% - автопогрузчики с вилочным захватом, на 6% - погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, на 5,5% - печи хлебопекарные неэлектрические и комбайны зерноуборочные.