ФНС исключила риски утечки сведений из единого ресурса с персональными данными россиян

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ФНС исключила риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Об этом во вторник сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы, отвечая на вопрос депутата о рисках утечки данных из указанного ресурса.

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональным данным россиян. Он объединит все имеющиеся у различных ведомств данные. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России.

"В соответствии с Налоговым кодексом налоговая служба уже получает много лет (в соответствии со ст. 85 НК) совокупность данных от 15 ведомств, которые так или иначе интересуют любого человека - это данные ГИБДД, Росреестра и так далее. Этих утечек в течение 19 лет зафиксировано не было, потому что эта информация надежно закрыта. У нас два центра обработки данных, которые сертифицированы по всем международным стандартам", - подчеркнул Мишустин.

Первый замглавы Минфина Татьяны Нестеренко представляя законопроект сообщила, что целью формирования и ведения ресурса является создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей актуальность, достоверность и гармонизацию в информационных ресурсах государственных и муниципальных информационных систем.

Нестеренко также подчеркнула, что зайти в систему ресурса смогут только аккредитованные сотрудники, доступ к этой информации со стороны частных лиц исключен.

Согласно законопроекту, ресурс будет содержать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.