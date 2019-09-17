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Сенсорные технологии на базе IoT внедрят для оптимизации процессов в энергетике Австралии

За счет новых технологий планируется повысить точность диагностики проблем в сети и эффективность процессов в энергетике в целом

ТАСС, 17 сентября. Национальное агентство по энергоресурсам Австралии (NERA) и Исследовательский центр Перта заключили партнерство для совместной разработки и внедрения сенсорных технологий в энергетике, сообщает веб-сайт NERA.

"Появление таких технологий, как облачные вычисления, машинное обучение, big data и искусственный интеллект дает возможность повысить эффективность эксплуатации и обслуживания активов в энергетике путем постепенного внедрения интернета вещей (IoT)", - отметила генеральный директор NERA Миранда Тейлор.

Проект объединит научные знания, инфраструктуру исследовательского центра и ресурсы NERA для тестирования возможностей внедрения акустических, ультразвуковых, геолокационных и прочих датчиков с помощью IoT. Наиболее удачные решения будут внедрены на практике для повышения точности диагностики проблем в сети и эффективности процессов в энергетике в целом.

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