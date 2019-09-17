Китай готов участвовать в разведке и добыче углеводородов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай заинтересованы в развитии отношений в сфере энергетики, электронной коммерции, а также научно-технических областях. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Только что мы стали свидетелями подписания целого ряда соглашений в области сотрудничества в переработке и сбыте в нефтегазовой сфере. Было выражено желание развивать сотрудничество в области электронной коммерции, научно-технических разработок", - сказал Ли Кэцян.

Как отметил премьер Госсовета КНР, доля энергетики в общем объеме торгово-экономического сотрудничества является преобладающей. "Но мы сейчас продвигаем комплексный подход к сотрудничеству, который включает в себя также сферу переработки, а не только разведки месторождений и продажи углеводородного сырья", - сказал премьер Госсовета Китая.

Он отметил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в разведке и освоении месторождений нефти и газа. "Мы заинтересованы в участии в сфере разведки и добычи углеводородов в России, которое, я уверен, позволит нам удвоить объем нашего товарооборота. И наша цель, я уверен, будет достигнута", - сказал Ли Кэцян.