Госбанк развития Китая профинансирует производство метанола в Находке на $1,7 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Государственный банк развития Китая примет участие в финансировании строительства завода по переработке природного газа в Находке на сумму в 12 млрд юаней (около $1,7 млрд). Об этом сообщил журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам переговоров глав правительств РФ и Китая.

"Российско-китайское сотрудничество активно развивается. В рамках встречи лидеров правительств подписано соглашение с Государственным банком развития Китая о финансировании нашего проекта - Находкинский завод минеральных удобрений - в размере 12 млрд юаней", - сказал Шувалов.

17 сентября в рамках XXIV регулярной встречи глав правительств РФ и Китая Государственный банк развития Китая и ВЭБ.РФ договорились о стратегическом партнерстве в финансировании строительства завода по переработке природного газа в Находке.

В начале сентябре на площадке Восточного экономического форума ВЭБ.РФ, ВТБ и группа НЗМУ (ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений", реализует проект) подписали кредитную документацию о финансировании строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае. Проектирование и начало строительства завода при поддержке ВЭБ и партнеров начнется в 2019 году, а выход на полную мощность запланирован на середину 2023 года.

ВЭБ.РФ уже привлек кредиты у китайского банка развития на сумму, которая превышает $11,6 млрд. Так, в этом году от Госбанка развития Китая было привлечено 27 млрд рублей (3 млрд юаней) на финансирование проектов поставки танкеров, а также подписано соглашение о создании механизма финансового обеспечения сопряжения интеграционных инициатив ЕАЭС и "Один пояс один путь" на сумму до 65 млрд юаней.