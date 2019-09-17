Власти Ленобласти до ноября примут закон о поддержке региональных инвестпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Закон о поддержке региональных инвестпроектов будет принят в Ленинградской области до конца ноября 2019 года, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на первом бизнес-форуме "Балтика - Китай".

Власти Ленинградской области ранее разработали законопроект, который вводит статус региональных инвестиционных проектов и снижает порог для предоставления им льгот. Налог на прибыль снижается до 10%, а от имущественного инвесторы будут освобождены полностью.

"Я думаю, до ноября окончательно будет принят во всех чтениях закон о поддержке региональных инвестпроектов. Этот закон предполагает льготы до нуля процентов по налогу на имущество для новых инвестиций и до 10% по налогу на прибыль. Его спецификой <…> является представление льгот только предприятиям, 90% выручки от деятельности которых приходятся на новые инвестпроекты", - сказал он журналистам.

Документ предусматривает для региональных инвестпроектов снижение ставки налога на прибыль до 10% и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Для инвестпроектов от 50 до 500 млн рублей срок действия льгот составит не более четырех лет, а при инвестициях свыше 500 млн рублей - не более шести лет.

Первый бизнес-форум "Балтика - Китай", призванный стать площадкой для диалога правительства Ленинградской области с бизнес-сообществом Европы и Азии, открылся в Санкт-Петербурге во вторник. Участниками форума, организованного Агентством экономического развития и Центром развития промышленности Ленинградской области, стали бизнес-делегация земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с министром энергетики Кристианом Пегелем и главой государственной канцелярии Хайко Гойе, а также представители города Гамбурга, Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, бизнес-делегация компаний-членов Немецко-Российского экономического союза, а также представители китайских и российских компаний.