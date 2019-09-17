Минтранс: изменение регистрации маломерных судов негативно отразится на их безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Предложенное Минвостокразвития РФ изменить порядок регистрации маломерных судов (длиной менее 20 м) будет иметь негативные последствия для безопасности судоходства. Об этом в кулуарах выставки "Нева-2019" сообщил журналистам директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Юрий Костин.

"На первый взгляд это негативно скажется на безопасности", - сказал он.

Ранее издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ сообщило, что министерство предложило изменить порядок регистрации маломерных прогулочных и экскурсионных судов и увеличить максимальное количество посадочных мест на них. Предлагалось, в частности, отдать регистрацию таких судов в ведение Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

"На данный момент мы эти предложения не получали", - отметил Костин.

Он напомнил, что маломерные суда, которые занимаются некоммерческой деятельностью, поднадзорны ГИМС, а те, которые занимаются коммерческой деятельностью, Российскому речному и Российскому морскому регистрам судоходства.

"Это требование по регистрации коммерческих судов связано только с обеспечением безопасности людей на воде", - пояснил Костин.

Кроме того, считает он, инициатива по увеличению посадочных мест на маломерных судах также носит сомнительный характер.