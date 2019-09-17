Глава Коми: расширение Арктики сыграет ключевую роль для Инты и Воркуты

СЫКТЫВКАР, 17 сентября. /ТАСС/. Расширение Арктической зоны России и включение в нее городов Усинск, Инта и Усть-Цилемского района Республики Коми сыграет ключевую роль в развитии моногородов Воркута и Инта. Об этом сказал ТАСС во вторник глава Республики Коми Сергей Гапликов.

На данный момент от Коми в Арктическую зону входит только заполярный моногород Воркута. В понедельник Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики опубликовало законопроект, которым предлагается изменить границы Арктической зоны РФ, включив в нее Усинск, Инту и Усть-Цилемский район.

"Для Республики Коми включение Усинска, Инты и Усть-Цилемского района в российскую Арктическую зону имеет крайне важное, принципиальное значение. Если это решение будет принято, оно не только даст новый импульс для развития данных территорий, но и, хочу особо подчеркнуть, сыграет ключевую роль в реализации плана развития Воркуты и Инты, который по поручению президента России сейчас разрабатывается правительством республики совместно с муниципалитетами и федеральными органами исполнительной власти", - сказал ТАСС глава Коми.

План, который должен быть утвержден до 31 декабря 2019 года, будет нацелен на повышение качества жизни населения, улучшение экономической ситуации в Воркуте и Инте, содержать в себе ключевые направления для раскрытия социально-экономического и ресурсного потенциала моногородов, добавил руководитель региона.

По мнению координатора программ "Проектного офиса развития Арктики" Александра Стоцкого, расширение может дать положительную синергию в привлечении инвестиций на территорию. "В конце октября в Воркуте мы будем проводить стратегическую сессию "Арктика - 2025" [посвящено стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года], надеюсь, все планы там будут представлены подробнее", - сказал ТАСС Стоцкий.

Как отметила мэр Инты Лариса Титовец, "для города сейчас важны все программы, которые помогут Инте обрести второе дыхание". "Тема Арктики приобретает сейчас очертания. Мы активно работаем совместно с министерствами республики по подготовке плана развития Инты, все свои предложения направили. Мы ждем газовиков и строительство газокомпрессорной станции, уже подписаны определенные протоколы по проекту. Ждем РЖД с программами по расширению железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по созданию Северного широтного хода - в Инте планируется строительство общежития на 165 мест и дома отдыха для железнодорожников", - сказала ТАСС руководитель администрации Инты.

О Воркуте и Инте

Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны РФ, обосновывая это тем, что Инта, Усинск и Усть-Цилемский район расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Инициативу Коми поддержали ученые РАН и рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В августе президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд поручений, в том числе разработать и утвердить до конца 2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных этим планом.

Инта - приполярный моногород с населением около 25 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", которое с июля 2018 года находится в процессе ликвидации. Воркута - заполярный моногород, третий по величине за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь".