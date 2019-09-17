В Карелии создадут сеть центров обработки данных стоимостью 10 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Сеть центров обработки данных (ЦОД) с центральным узлом и собственным производством хранилищ появится в Карелии до 2025 года. Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил во вторник ректор Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) Анатолий Воронин.

"Реализация проекта предполагает организацию распределенной сети ЦОД на 20 тыс. стойко-мест в северных районах Республики Карелия, а также создание производства хранилищ данных и создание центрального узла ЦОД. Проект реализуется в период с 2019 по 2025 год и разбит на три этапа", - сказал он на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики "Стратегические сессии - Арктика 2035".

На сегодня ресурсы Арктической зоны РФ практически не используются для развития центров хранения данных, хотя именно север и Скандинавию занимают под глобальные центры хранения информации такие IT-гиганты, как Google и Facebook. Причина выбора северных районов для размещения дата-центров - в процессе охлаждения ЦОД за счет климатических условий, что до 40% снижает затраты на них в процессе эксплуатации.

Проект создания сети ЦОД в арктических районах Карелии реализует ПетрГУ совместно с компанией GS Nanotech из Калининградской области, которая единственная в России разрабатывает и выпускает собственные микропроцессоры. До конца 2020 года планируется провести работы над нормативными документами, разработать проектно-сметную документацию, зарегистрировать совместную компанию. В этот же период начнется строительство завода по производству систем хранения данных. С 2021 года начнут строить центральный узел в Петрозаводске и ЦОД в северных районах.

"Завод и центральный узел ЦОД расположатся в кампусе университета рядом с наноцентром и центром в области гражданской микроэлектроники. На сегодняшний день уровень импортозамещения составляет более 70%, к 2022 году он составит 100%. Все разработки запатентованы, принадлежат ПетрГУ и российским партнерам проекта", - отметил Воронин.

По словам ректора, сформированная распределенная сеть ЦОД займет не менее 20% рынка в России и около 2% мирового рынка облачных сервисов. "Это также приведет к развитию ряда смежных производств в металлургии, химической промышленности, обрабатывающих производств. Реализация проекта даст мощный импульс к созданию рынка быстрых облачных сервисов, IT-компаний, а также к развитию цифровой Арктики", - уточнил Воронин.

Карелия в Арктической зоне

В Арктической зоне России Карелия представлена тремя приморскими территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами. В 2019 году на V Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости включить в зону российской Арктики также Калевальский, Сегежский районы и город Костомукша.