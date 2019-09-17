Челябинские аграрии убрали более половины площадей зерновых и зернобобовых культур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Челябинские аграрии собрали более 850 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в уборочную кампанию 2019 года. Ситуацию осложняют дожди, но темпы держатся на уровне прошлого года, сообщил избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе IX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

"Уборочную кампанию зерновых и зернобобовых культур сдерживают дожди, но темпы не отстают от прошлогодних. По оперативным данным, убрано 53% площади, собрано 885 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур", - сказал Текслер на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

По словам Текслера, регион планирует собрать 1,8 млн тонн зерна. "Это будет на 150 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году из-за засухи. При этом семенной фонд будет заложен в полном объеме и в целом, если смотреть на динамику сельскохозяйственного оборота, который мы ожидаем, то в прошлом году он составил 120 млрд рублей, а в этом году мы рассчитываем на 125 млрд рублей", - добавил глава региона.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа проходит в Екатеринбурге 17 по 19 сентября. На площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" представлены стенды шести регионов: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Компании-участники подготовили для экспозиции широкий ассортимент продовольственной продукции, оборудования для пищевой промышленности, упаковочной индустрии, научные разработки и сельхозтехнику.

Выставка проходит при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области и Минсельхоза России.