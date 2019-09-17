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Законопроект о запрете баров в жилых домах доработают с учетом мнения регионов

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, документ направлен "на запрет деятельности наливаек"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Законопроект о запрете торговли алкоголем в барах, ресторанах и кафе, расположенных в помещениях жилых домов площадью менее 20 кв. м, после рассмотрения в первом чтении будет направлен на обсуждение в регионы. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Безусловно, это лишь концепция закона. В случае принятия ко второму чтению нам предстоит серьезно его доработать. Как раз в ходе следующей региональной недели мы с коллегами по фракции соберем предложения на земле", - приводит слова Хинштейна пресс-служба "Единой России".

При этом парламентарий сомневается, что прописанная в проекте площадь зала обслуживания является оптимальной. "Не уверен, что это оптимальная цифра. Очень важно - услышать здесь точку зрения субъектов РФ. К слову, все запрошенные органы региональной власти однозначно высказались в поддержку такого закона", - отметил он.

По его словам, законопроект направлен именно "на запрет деятельности наливаек". "В социальных сетях и СМИ появляются публикации о том, что депутаты хотят запретить продажу алкоголя в маленьких барах и ресторанах. Но в них не указано, что речь идет не о маленьких барах и ресторанах, а о псевдокафе, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов", - уточнил депутат.

Фракция единороссов в Госдуме поддержит данную инициативу, подчеркнул Хинштейн. "Позиция нашей фракции однозначна и бесповоротна: закон против "наливаек" должен быть принят как можно скорее", - заключил он.

Ранее правительство РФ концептуально поддержало документ при условии его доработки ко второму чтению. Думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрит законопроект 18 сентября.

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