"Просвещение" отзывает иск к издательству "Вентана-Граф" на 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Просвещение" отзывает свои исковые требования к издательству "Вентана-Граф", связанные с использованием товарного знака. Об этом во вторник ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова.

"Мы отзываем иск к "Вентане-Граф". Нам удалось договориться в мирном ключе. Исходя из этих договоренностей, мы отзываем иск. "Вентана-Граф" прекращает оспаривать законность регистрации товарного знака", - сообщила Колесникова.

В пресс-службе корпорации "Российский учебник" подтвердили соглашение.

"Мы приветствуем действия "Просвещения" по отзыву исковых требований к издательству "Вентана-Граф", которое входит в состав корпорации "Российский учебник". В свою очередь мы признаем право "Просвещения" на товарный знак соответствия ФГОС и прекращаем оспаривать его регистрацию", - приводит пресс-служба слова президента корпорации "Российский учебник" Олега Новикова.

О том, что "Просвещение" подало в суд на "Вентану-Граф", стало известно в январе 2018 года. Издательский центр "Вентана-Граф" обвинялся в том, что выпустил около 500 наименований печатной продукции с нарушением исключительного права на товарный знак "Просвещения".

В "Российском учебнике" заявляли, что этот иск является попыткой испортить репутацию корпорации. 11 мая Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 3,7 млрд рублей с издательства "Вентана-Граф". В свою очередь в "Российском учебнике" заявили, что подадут апелляцию. Издательство "Вентана-Граф" обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

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