Товарооборот Ленинградской области и Китая за четыре года вырос вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Ленинградской области с Китаем за последние четыре года вырос в два раза и в 2018 году составил $1,7 млрд, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на бизнес-форуме "Балтика - Китай".

"Три самые крупные страны по грузообороту с Ленинградской областью - это Китай, Германия и Финляндия. <...> Объем товарооборота с Китаем вырос за последние четыре года в два раза и составил почти $1,7 млрд", - сказал Ялов.

Также он отметил рост товарооборота региона с Германией, объем которого по итогам 2018 года составил $743 млн.

Бизнес-форум "Балтика - Китай", призванный стать площадкой для диалога правительства Ленинградской области с бизнес-сообществом Европы и Азии, открылся во вторник в Санкт-Петербурге. Участниками форума, организованного Агентством экономического развития и Центром развития промышленности Ленинградской области, стали: бизнес-делегация земли Мекленбург - Передняя Померания во главе с министром энергетики земли Кристианом Пегелем и главой государственной канцелярии Хайко Гойе, а также представители города Гамбурга, Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, бизнес-делегация компаний-членов Немецко-Российского экономического союза, представители китайских и российских компаний.