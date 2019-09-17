Болгария считает невозможным строить АЭС "Белене" без Росатома

ВАРНА, 17 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене" в Болгарии невозможна без участия госкорпорации "Росатом". Об этом сообщила журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Мы категорично заявили, что конструктор проекта Росатом, без их участия строительство невозможно, эта позиция была зафиксирована в тексте процедуры", - сказала она.

О том, что проект будет реализовываться с участием Росатома, Болгария уведомила Еврокомиссию. "Мы информировали ЕК о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с его участием", - отметила Петкова.

В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене". Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза.

Петкова отметила, что процедура выбора стратегического инвестора в проект строительства АЭС "Белене" максимальна публична и прозрачна. Заявки на участие в конкурсной процедуре подали Росатом, Китайская национальная атомная корпорация, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric. "Свое желание заявили ведущие мировые компании, и мы этим удовлетворены. То есть те компании, которые определяют развитие атомной энергетики", - добавила Петкова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал журналистам, что проект строительства АЭС "Белене" в Болгарии может реализовываться в международной кооперации.