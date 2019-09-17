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Минсельхоз попросил компенсировать ущерб аграриям от паводков из резервного фонда

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил, что большинство сельхозтоваропроизводителей не застраховали свои сельскохозяйственные угодья

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой компенсировать причиненный от паводков ущерб сельхозпроизводителям из резервного фонда. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания в режиме телемоста по теме ликвидации последствий ЧС в Дальневосточном федеральном округе.

"До настоящего момента документы в Минсельхоз не поступали. Подтверждаю ту ситуацию, которая сложилась в регионе и в остальных, пострадавших от ЧС, основная доля сельхозтоваропроизводителей, к сожалению, не застраховали свои сельскохозяйственные угодья, поэтому в рамках действующего законодательства мы не можем им компенсировать причиненный ущерб. Хотел бы обратиться с просьбой компенсировать из резервного фонда 100% ущерба", - сказал он.

Путин поручил Патрушеву ознакомиться с документами, описывающими уровень ущерба в Приморском крае. "Как документ поступит, рассмотрите и доложите", - сказал президент.

Как сообщил в ходе совещания губернатор Приморского края Олег Кожемяко, власти оценивают ущерб от паводков в регионе, по предварительным расчетам, в 1,5 млрд рублей.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай. В начале сентября тайфун "Линлин" осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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