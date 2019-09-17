Индия примет решение об участии в проекте "Восток ойл" после согласования инвестстимулов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Индийские компании могут принять окончательное решение по участию в арктическом проекте "Роснефти" "Восток ойл" после того, как прояснится вопрос об инвестиционном стимулировании проекта, сообщили в "Роснефти".

"Вопрос об участии в проекте индийской стороны ставился во время переговоров на высшем уровне во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Окончательное решение может быть принято после согласования регулирующими органами стимулирующих инвестиционных условий, обеспечивающих эффективность проекта", - говорится в комментарии компании.

В "Роснефти" считают, что проект может рассматриваться как основа "энергомоста" между Россией и Индией, который обеспечит "энергобезопасность Индии в условиях возрастающих геополитических рисков".

Индийские компании подтвердили свой интерес в участии в проекте "Восток ойл", сообщала ранее "Роснефть". Этот вопрос обсуждался в ходе недавних переговоров главы компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

С просьбой предоставить на реализацию проекта инвестстимулы Сечин обращался к президенту РФ Владимиру Путину, сообщала ранее газета "Коммерсантъ". В Кремле эту просьбу не комментируют.