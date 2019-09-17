Половина сельхозугодий ЕАО понесла потери из-за паводков

"С начала паводка подтоплено 54 населенных пункта, 224 жилых дома, 2 886 приусадебных участков, 28 социальных объектов, в том числе 14 школ, девять детских садов, три учебных заведения, два дома культуры, два моста, 46 участков дорог, а также 56 775 га сельскохозяйственных культур. С учетом того, что мы, к сожалению, не смогли посеять 30 тыс. га весной, когда также шли проливные дожди, потери по площадям составили более 50%", - сказал он.

По данным МЧС, от паводка на Дальнем Востоке пострадали более 360 населенных пунктов. Подтопление произошло в результате природных факторов с 19 июля по 2 августа 2019 года в 63 муниципальных образованиях в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и ЕАО. Всего было подтоплено 3392 дома, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек, и 19 тыс. 568 приусадебных участков.

Паводковая ситуация на Дальнем Востоке стабилизировалась. В Хабаровском крае и ЕАО остаются подтопленными 16 муниципалитетов, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, а также более 3,8 тыс. приусадебных участков. В Амурской области и Приморском крае подтопленных населенных пунктов нет.