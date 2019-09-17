Глава Приморья предложил передать полномочия по дноуглублению муниципалитетам

ТАСС, 17 сентября. Работы по расчистке русел рек и дноуглублению дали положительный эффект и позволили снизить ущерб от паводков на Дальнем Востоке. Целесообразно передать полномочия по ведению этих работ муниципалитетам, считает глава Приморья Олег Кожемяко.

"Считаем целесообразным и просим поддержать необходимость внесения изменений в федеральное законодательство в части передачи полномочий по расчистке русел рек и дноуглублению в ведение муниципальных образований. С Министерством природных ресурсов [и экологии] РФ эти предложения согласованы, соответствующие документы им направлены", - сказал он на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Кожемяко пояснил, что осенью и зимой прошедшего года в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублению из регионального бюджета было вложено 183 млн рублей. По его словам, благодаря этим мерам предварительный ущерб от паводков в 2019 году составил около 1,5 млрд рублей, тогда как в 2018 году при гораздо меньших осадках он составлял почти 2,5 млрд рублей.

"Мы видим эффективность данных мер. Поэтому просим поддержать такую практику и на условиях софинансирования выделить Приморскому краю на эти цели в этом году около 240 млн рублей", - добавил Кожемяко.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.