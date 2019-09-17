ЕАО необходимо свыше 1 млрд рублей на компенсацию затрат бюджету региона при паводке

ТАСС, 17 сентября. Потребность Еврейской автономной области (ЕАО) в средствах федерального бюджета для покрытия понесенных при ликвидации последствий паводка затрат превышает 1 млрд 130 млн рублей. Об этом сообщил во вторник на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"Мы попросили 13 сентября срочно выделить нам небольшую сумму в 37,5 млн на аварийно-спасательные работы, просим, по возможности, решить этот вопрос в ускоренном порядке, поскольку это средства, которые мы направляем на откачку воды, топливо и обеззараживание территории, к которому немедленно надо приступить. Потребность бюджетных ассигнований для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий, на сегодня нами оценивается, и мы заявили эту цифру первоначально, 1 млрд 131 млн 560 тыс. рублей, включая 350 млн на завершение аварийно-спасательных и неотложные аварийные работы, и около 701 млн - на компенсацию ущерба пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям", - сказал он.

При этом Левинталь обратил внимание на необходимость компенсировать потери всем производителям сельхозпродукции, пострадавшим при паводке, а не только застрахованным. "Существующая нормативная база, в принципе, позволяет это сделать, но требуется специальное решение правительства - это в законе указано. Поэтому просим вас дать поручение правительству", - обратился губернатор к президенту РФ Владимиру Путину.

Помощь владельцам садовых и огородных участков

Также Александр Левинталь заявил. что единовременная разовая выплата из федерального бюджета из расчета 10 тыс. рублей на садовый или огородный участок позволит поддержать не менее 10 тыс. человек, пострадавших при паводке в Еврейской автономной области.

"В зону подтопления попало большое количество садовых и огородных земельных участков - на этот момент я хотел бы обратить особое внимание, используемых жителями как Еврейской области, так и Хабаровского края. Всего более 10 тыс. таких хозяйств. Поскольку данный вид поддержки не входит в действующую систему государственной поддержки пострадавших граждан, просим рассмотреть вопрос о целевом разовом выделении финансовых средств для выплаты единовременной материальной поддержки в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур. Предлагаем [производить выплаты] из расчета 10 тыс. рублей на один участок, методику оценки мы выработали", - сказал он.

Левинталь обратил внимание на тот факт, что большинство владельцев подобных участков - многодетные или малоимущие семьи, для которых эта сумма будет существенной.

По данным МЧС, от паводка на Дальнем Востоке пострадали более 360 населенных пунктов. Подтопление произошло в результате природных факторов с 19 июля по 2 августа 2019 года в 63 муниципальных образованиях в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и ЕАО. Всего было подтоплено 3392 дома, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек, и 19 тыс. 568 приусадебных участков.

Паводковая ситуация на Дальнем Востоке стабилизировалась. В Хабаровском крае и ЕАО остаются подтопленными 16 муниципалитетов, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, а также более 3,8 тыс. приусадебных участков. В Амурской области и Приморском крае подтопленных населенных пунктов нет.