В ЕАО необходимо создать госпредприятие для проведения отопительного сезона без срывов

ТАСС, 17 сентября. Создание отдельного государственного предприятия вместо работающей в Еврейской автономной области (ЕАО) ресурсоснабжающей организации необходимо региону, где под угрозой начало отопительного сезона в 16 населенных пунктах. Об этом заявил на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке губернатор региона Александр Левинталь.

"Сложилась критическая ситуация, связанная с невозможностью начала отопительного сезона в 16 населенных пунктах, где проживает 10% населения, ресурсоснабжающей организацией. Для решения данной проблемы единственным возможным вариантом является привлечение существующего государственного предприятия области. Для обеспечения его работы и создания 45-дневного запаса требуется около 180 млн рублей. Просьба рассмотреть эти вопросы и поддержать нас", - сказал он.

По словам Левинталя, во многом причинами подобной ситуации стал паводок, ликвидация последствий которого "привела к установлению несбалансированности бюджета и негативно отразилась на без того сложной, к сожалению, подготовке к осенне-зимнему периоду".

"Сегодня задолженность консолидированного бюджета перед ресурсоснабжающими организациями составляет 123 млн рублей, кроме того, есть проблема с выплатой компенсаций организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги в части потерь доходов, возникающих из-за установления ограничения роста платы граждан в размере 219 млн рублей", - перечислил губернатор.

Ранее во вторник пресс-служба правительства ЕАО сообщала, что регион получил 98 млн рублей на подготовку региона к грядущему отопительному сезону. Средства направят на ремонт более 20 объектов теплоснабжения.

В августе губернатор области встречался с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко для решения вопросов по подготовке к зиме. Эту же тему глава региона поднимал в ходе президиума Госсовета во время Восточного экономического форума в начале сентября.