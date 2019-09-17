Карелия хочет включить Беломорканал в состав Северного морского пути

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии предложили включить Беломорско-Балтийский канал (ББК) в состав Северного морского пути (СМП). Об этом во вторник на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики "Стратегические сессии - Арктика 2035" сообщил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Виталий Спиридонов.

"В связи с развитием СМП и арктического региона представляется возможными рассмотреть вопрос включения ББК в состав акватории Cевморпути", - сказал Спиридонов.

Руководство республики отдает ключевую роль в развитии северных территории Карелии, включенных в состав арктической зоны страны, модернизации Беломорканала. По его словам, объект был построен в 1930-е годы и на сегодня его транспортные возможности как по доставке грузов, так и в обслуживании туристов исчерпаны. Так, размеры шлюзов не отвечают требованиям, которые предъявляют транспортные компании.

"Расширение габаритов канала, направленное на увеличение его пропускной способности для судов 8 тыс. тонн и больше, может стать проектом, обеспечивающим развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий, которая оказывает содействие в реализации имеющихся национальных проектов", - заявил Спиридонов.

Развитие ББК и транспортировка полезных ископаемых

Перспектива развития ББК позволит решить проблему с доставкой карельского щебня в Центральный федеральный округ. Камень, большая часть запасов которого находится по берегу Белого моря, значительно вырастает в цене из-за больших затрат на доставку железной дорогой. Перевозка щебня морскими путями значительно снизит итоговую стоимость продукта. По словам вице-премьера правительства республики Дмитрия Родионова, карельский щебень обладает одними из лучших качественных показателей и был бы полезен в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и создания комфортной городской среды.

"Карельский щебень может без ограничений использоваться для строительства автомобильных дорог, аэродромов, а также в качестве крупного заполнителя для бетона. Потенциал строительных и рудных материалов северных районов республики может обеспечить высокопрочным щебнем потребности арктических инвестиционных проектов, строительство железных и автомобильных дорог, портов, аэродромов в арктической зоне, а также строительство морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа и газового концентрата", - отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Павлов.

Туристический потенция канала

Водный туризм также может стать одним из драйверов развития арктических территорий Карелии. По прогнозам начальника управления по туризму региона Екатерины Биктимировой, востребованными станут водные турмаршруты из Балтийского в Белое море через ББК, водные круизы с отправлением из Архангельска по Белому морю с посещением Соловков. В перспективе модернизация канала может привести к продлению международного водного круизного маршрута - вдоль побережья Скандинавского полуострова до Архангельска и далее через ББК в Санкт-Петербург.

О Беломорканале

Беломорско-Балтийский канал введен в строй 2 августа 1933 года. Он соединил Белое море с Онежским озером, входящим в бассейн Балтики, и сократил путь из Балтийского моря в Белое на 4 тыс. км. В настоящее время канал - крупнейшее межбассейновое соединение на северо-западе страны. Общая протяженность системы - 227 км.

В Арктической зоне России Карелия представлена тремя приморскими территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами. В 2019 году на V Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости включить в зону российской Арктики также Калевальский, Сегежский районы и город Костомукшу.