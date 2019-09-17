Росморречьфлот закажет полторы сотни судов для комплексного развития водной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Росморречьфлот в рамках выполнения комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) намерен заказать строительство 147 новых судов. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ, глава Росморречфлота Юрий Цветков на международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2019".

"В целом у нас планируется к постройке 147 судов", - отметил Цветков, говоря о планах по выполнению целей КПМИ. Сам Росморречьфлот является исполнителем по двум федеральным проектам, входящим в КПМИ: "Морские порты России" и "Внутренние водные пути", а также является соисполнителем Росатома по развитию Севморпути.

В рамках проекта "Морские порты России" планируется строительство девяти ледоколов, в том числе четырех мелкосидящих, и аварийно-спасательного судна, отметил Цветков. "В части Севморпути у нас 11 судов для несения аварийно-спасательной готовности, - добавил Цветков. - В частности, пять аварийно спасательных буксиров класса arc4 и четыре гидрографических судна". В рамках проекта "Внутренние водные пути", по словам Цветкова, запланировано строительство 121 судна различного назначения. По девяти из них заказы уже размещены, а общий объем финансирования составил 17 млрд рублей. Также уже размещены заказы на четыре гидрографических судна в рамках развития Севморпути.

"По шести ледоколам завершена стадия проектирования и по одному уже провели конкурс, ожидаем в ближайшее время заключение контракта. Это завод "Пелла" (Ленинградский судостроительный завод - прим. ТАСС), - добавил Цветков. По остальным трем ледоколам заканчивается проектирование, собщил он, отметив, что размещение заказов ожидается в следующем году.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2019" проходит в Санкт-Петербурге 17-20 сентября с участием членов городского правительства, а также представителей Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.