Бывший член правления Citi Россия Бернер назначен на должность гендиректора Visa в России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новым гендиректором Visa в России назначен Михаил Бернер, он приступит к полномочиям с 1 ноября. Екатерина Петелина, ранее занимавшая эту должность, переходит на позицию главного операционного директора Visa в регионе Северной Америки (США и Канада), говорится в сообщении пресс-службы платежной системы.

Бернер ранее занимал должности члена правления и главы дирекции по работе с частными клиентами Citi Россия.

Петелина возглавляла российский офис Visa более 3,5 лет.

В новой должности Бернер будет курировать вопросы, касающиеся реализации стратегии развития бизнеса и внедрения инновационных решений на российском рынке - на одном из стратегически важных для Visa. Помимо этого, Бернер войдет в состав регионального управленческого совета Visa.

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