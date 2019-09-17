Мантуров: Болгария планирует достроить ветку "Турецкого потока" в Сербию к 2020 году

ВАРНА /Болгария/, 17 сентября. /ТАСС/. Болгария рассчитывает завершить строительство "Балканского потока" - ответвления газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии в Сербию - до начала 2020 года. Об этом журналистам заявил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"У них [Болгарии] стоит задача обеспечить до 1 января строительство участка от турецко-болгарской границы до болгарско-сербской. До 1 января 2020 года", - сказал он.

"Рассчитываем на те сроки, которые обозначила болгарская сторона, чтобы до 1 января обеспечить завершение строительства газопровода, чтобы запустить поток газа, который идет по "Турецкому потоку", - заключил российский министр.

В августе Болгария завершила первый отрезок 403-километрового участка газопровода. Сообщалось о начале строительства второго участка - от населенного пункта Чуприя до Дуная. Всего предстоит построить четыре участка. Прокладкой в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d. o. o. Novi Sad. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Предполагается, что сербский участок будет начинаться возле города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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