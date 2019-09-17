Зеленский заявил, что Киев ожидает роста инвестиций ЕБРР в Украину до более €1 млрд в год

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Украина ожидает роста инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до более €1 млрд в год. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом банка Аланом Пию.

"Глава государства ожидает, что в следующие два-три года ЕБРР нарастит инвестиции в более чем €1 млрд в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора на Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов. Президент проинформировал банкира о реформах, которые происходят в стране. В частности, отметил он, правительство страны работает над моделью земельной реформы и выразил надежду, что она будет принята до конца этого года.

В апреле этого года заместитель директора представительства ЕБРР на Украине Марина Петров заявляла, что банк планирует увеличить инвестиции в экономический сектор страны в 2 раза до $1 млрд в 2019 году.