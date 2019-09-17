РЖД перейдут на электронный документооборот при перевозках по России и ЕС в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2020 году должны полностью перейти на электронный документооборот при грузоперевозках по России и странам Европейского союза. Об этом заявил во вторник заместитель гендиректора компании - начальник центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.

"Мы подписали специальный план по развитию электронного взаимодействия с Федеральной таможенной службой. Проще сказать, мы в следующем году должны полностью перейти на электронный транзит по территории Российской Федерации, по странам ЕС, это перевозка без единого бумажного документа", - сказал Шило, выступая на Международной транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Запад" в Светлогорске.

По его словам, РЖД уже сделали "ряд технологических шагов в этом направлении". "Мы сделали технологию автоматизированного учета платежей, полностью отказываемся от этих проплатных телеграмм, что позволит нам существенно улучшить транзит", - отметил Шило.

Международная транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Запад" проходит в Светлогорске 17-18 сентября. Ключевая тема форума - развитие инфраструктуры и новые возможности высокотехнологичных транспортно-логистических комплексов Калининградской области как основного узла, соединяющего транзитные грузовые потоки между Европой и Азией. В конференции принимают участие руководители железных дорог, портов, транспортно-логистических комплексов, морских, железнодорожных и автомобильных транспортных компаний, грузовладельцы из стран Азии, России и Европы.