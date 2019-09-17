Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов во вторник. Индекс Мосбиржи просел на 0,47% - до 2820,86 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1381,5 пункта.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали на 2,86% - до $66,21 за баррель.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:11 мск вырос на 0,39% - до 64,295 рубля, курс евро - на 0,39%, до 71,09 рубля.

В "БКС Премьер" в среду ожидают преобладания на российском рынке акций осторожных настроений. Поводом для этого служит предстоящее заседание ФРС США, на котором будет приниматься решение по базовой процентной ставке.

"Рынок закладывает сокращение ставки на 25 базисных пунктов, однако риторика американского регулятора относительно дальнейших действий по снижению ставки может претерпеть ужесточение, что может негативно отразиться на динамике развивающихся рынков, включая российский", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Он также отметил, что участники рынка могут особенно чутко реагировать на сообщения, касающиеся возможных сроков восстановления поврежденных объектов - пока называются самые разные.

Ближе к концу торгов в России (17:30 мск) выйдут данные по запасам нефти в США, добавил эксперт. Сокращение запасов в рамках или выше ожиданий, по его мнению, может поддержать нефтяные котировки.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в диапазоне 2800-2820 пунктов, курс доллара - 63,9-64,6 рубля, евро - 70,8-71,3 рубля.