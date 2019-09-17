Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти и намерена увеличить добычу на 20%

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

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"Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня, - отметил он. - [Компания Saudi] Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас".

По его словам, Саудовская Аравия наполовину восстановила объемы добычи нефти в стране, сократившиеся в результате терактов на нефтяных объектах. "За последние два дня причиненный ущерб был устранен, восстановлено более половины от уровня производства до атак", - сказал он, пообещав, что нефтяной рынок страны заработает на полную мощность уже к концу сентября. Кроме того, поставки на внутренний рынок не были затронуты терактом, указал глава ведомства.

Министр заверил, что к концу сентября производственные мощности страны достигнут 11 млн баррелей в день, а к концу ноября королевство планирует выйти на 12 млн баррелей. В настоящее время королевство ежедневно добывает около 10 млн баррелей нефти. "Совершенные диверсии не помешают публичному размещению акций компании", - указал министр.

Как рассказал со своей стороны председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир ар-Румайян, "атаки не остановят готовность Saudi Aramco к публичному размещению, предложение последует в любое время в течение следующих 12 месяцев".

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