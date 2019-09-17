{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Обновлено 

Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти и намерена увеличить добычу на 20%

Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что компания Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Saudi Press Agency via AP
Описание
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман
© Saudi Press Agency via AP

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

На эту тему
Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

"Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня, - отметил он. - [Компания Saudi] Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас".

По его словам, Саудовская Аравия наполовину восстановила объемы добычи нефти в стране, сократившиеся в результате терактов на нефтяных объектах. "За последние два дня причиненный ущерб был устранен, восстановлено более половины от уровня производства до атак", - сказал он, пообещав, что нефтяной рынок страны заработает на полную мощность уже к концу сентября. Кроме того, поставки на внутренний рынок не были затронуты терактом, указал глава ведомства.

Министр заверил, что к концу сентября производственные мощности страны достигнут 11 млн баррелей в день, а к концу ноября королевство планирует выйти на 12 млн баррелей. В настоящее время королевство ежедневно добывает около 10 млн баррелей нефти. "Совершенные диверсии не помешают публичному размещению акций компании", - указал министр.

Как рассказал со своей стороны председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир ар-Румайян, "атаки не остановят готовность Saudi Aramco к публичному размещению, предложение последует в любое время в течение следующих 12 месяцев".

В новость были внесены изменения (21:43 мск) — добавлена информация по тексту. 

Теги
Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
Ущерб от паводков в Амурской области составил более 6,4 млрд рублей
Из них 1,1 млрд рублей потребуется на ремонт и покупку жилья пострадавшим
Читать полностью