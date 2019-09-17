Трамп заявил, что резко ужесточит условия торговой сделки с Китаем в случае переизбрания

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в случае переизбрания резко ужесточить условия заключения новой торговой договоренности с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года. С таким предупреждением американский лидер выступил во вторник в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе поездки по штату Калифорния.

Трамп допустил, что новая торговая сделка может быть заключена между КНР и США как до, так и после следующих американских президентских выборов, предстоящих 3 ноября 2020 года. "Думаю, что сделка может быть [достигнута] скоро - возможно, до выборов или через день после выборов", - сказал руководитель американской администрации.

"Если это [произойдет] после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает", - подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что КНР начинает в настоящее время в больших объемах закупать сельскохозяйственную продукцию США, чего Вашингтон активно добивался на нынешних двусторонних торговых переговорах. "Они начинают покупать нашу сельскохозяйственную продукцию, как в высшей лиге", - отметил президент.

Как утверждал Трамп, власти Китая знают, что он наверняка добьется переизбрания. "Они думают, что я одержу победу. Китай думает, что я с легкостью одержу победу. И они обеспокоены, так как я им сказал, что после выборов это (то есть американские условия заключения торговой сделки - прим. ТАСС) будет намного хуже [для Пекина], чем сейчас. Я им это сказал. Хотели ли бы они победы кого-то другого [на следующих президентских выборах в США]? Абсолютно!" - заявил Трамп.

С его точки зрения, Пекину очень бы хотелось, чтобы на выборах в США в ноябре 2020 года победил не республиканец Трамп, а кто-то из его оппонентов из Демократической партии вроде Джозефа Байдена или Элизабет Уоррен.

Американо-китайская торговая война

Трамп решительно критикует дефицит в товарообороте США с Китаем, достигающий, согласно данным главы американской администрации, $500 млрд в год. В течение прошлого и нынешнего года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины друг против друга. Международный валютный фонд считает, что американо-китайская торговая война может привести к сокращению мирового ВВП на 0,8% в 2020 году и дополнительным потерям в последующие годы.

Предполагается, что рабочие группы двух стран на этой неделе обсудят проблему дисбаланса в торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин приветствует шаги американской стороны, принявшей решение отложить с 1 на 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

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