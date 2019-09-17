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В Мексике начал работу проложенный из Техаса морской газопровод

Его мощность составляет 73,6 млн кубических метров газа в сутки

МЕХИКО, 17 сентября. /ТАСС/. Морской газопровод, связывающий юг американского штата Техас со штатом Веракрус на юго-востоке Мексики, начал свою работу. Об этом сообщил во вторник отвечавший за строительство консорциум, в который входят мексиканская компания IEnova и TC Energy (ранее TransCanada).

Длина газопровода, проложенного по дну Мексиканского залива, составляет 772 км. Он идет от города Браунсвилл в Техасе до населенного пункта Альтамира на юге штата Тамаулипас, откуда продолжается до города Тукспан в соседнем Веракрусе. Ежедневно по нему можно поставлять до 73,6 млн кубических метров газа для снабжения нескольких электростанций на юго-востоке и в центральной части Мексики.

Объем инвестиций в проект составил порядка $2,6 млрд. Изначально планировалось, что газопровод будет запущен в октябре 2018 года, однако этого не произошло из-за отсутствия необходимых разрешений.

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