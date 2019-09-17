Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Финансовая экспертиза по делу Baring Vostok установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей. Это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Исследование показало, что рыночная стоимость акций, переданных КБ "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд. рублей. Между тем ранее следователи отталкивались именно от оценки именно в 600 тыс. и строят свое обвинение на основании этого", - сказал источник.

В свою очередь адвокат одного из фигурантов дела Филиппа Дельпаля Леван Джиоев подтвердил ТАСС, что следствие ознакомило их с новой экспертизой. "Можно отметить, что ряд выводов в заключении эксперта носит действительно объективный характер. И это дает некоторую надежду на изменения положения Дельпаля и других обвиняемых по данному делу в лучшую сторону. Действительно, новая оценка акций в разы превышает старую, на которой строилось обвинение. Но определенные вопросы по-прежнему остаются ", - сказал защитник, не уточнив иных деталей, объяснив это тайной следствия.

По словам Джиоева, в начале октября будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения Дельпалю, Майклу Калви и иных фигурантов дела. "Тогда мы, возможно, и озвучим все детали, в том числе новой экспертизы", - отметил адвокат.

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин также подтвердил ТАСС факт ознакомления с результатами финансовой экспертизы, но отказался рассказать о ее выводах, сославшись на подписку о неразглашении. "Все адвокаты дали подписку о неразглашении. Следующие заседания по вопросам о мере пресечения для фигурантов дела ожидаются в начале октября, тогда результаты экспертизы могут быть разглашены официально", - сказал защитник.

Ранее следователи неоднократно заявляли в суде что Аудиторская компания Price Waterhouse Coopers (PWC) оценила в 600 тыс. рублей акции "Первого коллекторского бюро", принадлежавшего основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, подозреваемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Новость обновлена (23:29 мск) - добавлены комментарии адвокатов