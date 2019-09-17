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Структура Росморречфлота закажет четыре дноуглубительных судна

В Минтрансе отметили, что "это крупные, мощные землечерпалки с особыми технологиями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Администрации бассейнов внутренних водных путей (входят в Росморречфлот) закажет четыре речных дноуглубительных судна стоимостью около 4 млрд рублей у завода "Лотос". Об этом в кулуарах форума "Нева-2019" сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

"Мы хотим за счет льготного лизинга для этих администраций запустить эту машину на "Лотосе". На начальном этапе мы ведем речь о четырех [судах], но это крупные, мощные землечерпалки с особыми технологиями, стоимостью по миллиарду [рублей] каждая", - сказал Цветков.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2019" проходит в Санкт-Петербурге 17-20 сентября с участием членов городского правительства, а также представителей Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Теги
РоссияЦветков, Юрий Александрович
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