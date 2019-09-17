Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предзаказ на линейку новых смартфонов компании Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - стартует в среду, 18 сентября, в России. Как рассказали ТАСС представители ретейлеров, они ожидают традиционно высокий спрос на новые модели.

Компании re:Store, "Связной", "М.Видео-Эльдорадо", а также "Билайн", МТС и "Мегафон" накануне предзаказа новых iPhone заявили, что в целом ожидают высокий спрос на смартфоны - как минимум на уровне прошлого года. В частности, отмечают в re:Store, как правило, наибольшим интересом на старте продаж пользуются модели в новых цветах. Особенно популярной может стать версия iPhone Pro в зеленой расцветке, добавляют в МТС.

В re:Store при это уточняют, что за первые пять дней после анонса новых продуктов Apple на сайтe сети наблюдался существенный рост трафика - порядка 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда были представлены iPhone XS и iPhone XS Max.

В целом ретейлеры также подчеркивают, что на этапе предзаказа все модели смартфонов будут доступны в полной комплектации и во всех расцветках. К примеру, в "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что традиционно обеспечивают доставку новинок во все ключевые регионы и магазины к моменту старта продаж, а в "Билайне" рассчитывают полностью удовлетворить спрос на смартфоны, которые поступят в продажу 20 сентября.

Предзаказ новой линейки iPhone 11 в сети re:Store можно оформить на официальном сайте и в розничных магазинах, для этого потребуется внести стопроцентную предоплату и выбрать способ получения товара: курьерской доставкой или самовывозом. В "М.Видео-Эльдорадо" будет доступна рассрочка в обеих сетях и специальные индивидуальные предложения по кешбэку бонусных рублей на следующие покупки в рамках новой программы лояльности. Рассрочка также будет доступна в магазинах "Связной" и МТС.

Новые модели iPhone

Американская компания Apple 10 сентября представила новую линейку смартфонов, куда вошли iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новым гаджетом в линейке компании стал бюджетный смартфон, который получил название iPhone 11. Он оснащен LCD-экраном, диагональ которого составила 6,1 дюйма. Эта модель получила двойную камеру на задней панели со сверхширокоугольным объективом. Устройство оснащено новым процессором A13 Bionic, который, как уверяют в Apple, "является самым быстрым для смартфонов".

В свою очередь iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили экран Super Retina XDR. iPhone 11 Pro получил диагональ 5,8 дюйма, iPhone 11 Pro Max - 6,5 дюйма. Обе новинки оснащены тройной камерой - основная и широкоугольная такие же, как у iPhone 11, а третья обеспечивает двукратный зум.

В России iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 59 990 руб. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 руб. и 99 990 руб. соответственно.