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"Ъ": некредитные финансовые организации проведут самооценку кибербезопасности

По данным издания, они получили соответствующее требование от ЦБ на прошлой неделе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Некредитные финансовые организации (НФО) получили от Центрального Банка России требование оценить собственную степень соответствия требованиям ГОСТа по обеспечению защиты информации. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, на прошлой неделе профессиональные участники фондового рынка (брокеры и управляющие компании) получили от Банка России письмо с требованием провести самооценку кибербезопасности и предоставить результаты оценки к концу ноября. Отмечается, что ранее подобные письма получили негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании.

Первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев пояснил изданию, что проверка уровня кибербезопасности необходима для предварительной оценки степени защищенности всего рынка и присвоения риск-профиля всем участникам рынка. Сычев также отметил, что ЦБ позже направит схожие требования в микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

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