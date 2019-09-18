Минфин США предложил усилить контроль за иностранными инвестициями в ключевых отраслях

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник предложило ввести новые, более жесткие правила контроля за иностранными инвестициями в ключевых отраслях, включая технологии и инфраструктуру. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства.

Новые правила предоставят более широкие полномочия межведомственному Комитету по иностранным инвестициям в США [CFIUS, подчиняется Минфину] при рассмотрении обращений иностранных лиц по инвестированию в ключевые отрасли США, в том числе в недвижимость. Данный шаг направлен в первую очередь на усиление контроля за китайскими инвестициями, которые, по мнению Вашингтона, могут угрожать национальной безопасности.

В течение 30 дней американская общественность может высказывать свое мнение и предлагать изменения в новые правила. Минфин рассмотрит их и, если посчитает нужным, внесет соответствующие корректировки. Новые правила вступят в силу не позднее февраля 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил создание предложенного Минфином механизма по ограничению и контролю за зарубежными инвестициями с целью воспрепятствовать краже важнейших американских технологий.